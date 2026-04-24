Visite jeune public A petits pas FRAC Lorraine Metz

Metz

Visite jeune public A petits pas

FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-04-26 11:15:00

fin : 2026-04-26 12:00:00

Date(s) :

2026-04-26 2026-05-17 2026-06-28 2026-07-19 2026-08-09

Toc toc toc… Qui est là ? Aventurez-vous en famille dans les espaces où se côtoient de drôles de petites maisons en bois et de gros cailloux. Si vous prêtez l’oreille, peut-être entendrez-vous les voix de leurs habitant·es !

Pour les enfants de 3 à 5 ans, accompagnés d’un adulte. Sur inscription.Enfants

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FRAC Lorraine 1 bis Rue des Trinitaires Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 20 02 reservation@fraclorraine.org

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English :

Knock, knock, knock? Who’s there? Venture out with your family into the spaces where funny little wooden houses and big pebbles stand side by side. If you lend an ear, you might just hear the voices of their inhabitants!

For children aged 3 to 5, accompanied by an adult. Registration required.

L’événement Visite jeune public A petits pas Metz a été mis à jour le 2026-04-21 par AGENCE INSPIRE METZ