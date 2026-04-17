Quartet Alban Richard L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz
Quartet Alban Richard L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz mercredi 17 juin 2026.
Metz
Quartet Alban Richard
L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle
Tarif : – – EUR
31
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-17 20:00:00
fin : 2026-06-17
Date(s) :
2026-06-17
Connu pour le rapport étroit qu’il entretient avec la musique, Alban Richard s’entoure ici du beatmaker Simo Cell, dont il détourne l’art du DJing pour l’adapter à ses danseurs. Quatre interprètes, immergés dans une machine textuelle, rythmique et corporelle, doivent cohabiter et créer un son commun tout en revendiquant leur place de solistes. Dans cet univers à construire ensemble, chacun devient un fragment de la partition, oscillant entre collaboration, alliance et prise de pouvoir. Sur scène, l’enjeu est stratégique?: briser les conventions pour libérer pleinement sa propre expression.+ leçon de danse avec Alban Richard.Tout public
31 .
L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est
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English :
Well-known for his close relationship with music, Alban Richard has teamed up with beatmaker Simo Cell, whose art of DJing he has adapted for his dancers. Four performers, immersed in a textual, rhythmic and corporeal machine, have to cohabit and create a common sound while asserting their place as soloists. In this universe to be constructed together, each becomes a fragment of the score, oscillating between collaboration, alliance and seizure of power. On stage, the challenge is strategic: to break with convention in order to fully liberate one’s own expression.+ dance lesson with Alban Richard.
L’événement Quartet Alban Richard Metz a été mis à jour le 2026-04-13 par AGENCE INSPIRE METZ
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