Visite La colonne de la Liberté RDV square Goulebeneze Saintes

Visite La colonne de la Liberté

RDV square Goulebeneze Place Blair Saintes Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19 15:00:00

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Rendre la Liberté visible cette idée anime toute la France révolutionnaire… Découvrez l’histoire de la colonne de Saintes, érigée en l’honneur de la conquête de la liberté française et inaugurée le 14 juillet 1791 !

.

RDV square Goulebeneze Place Blair Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Making Liberty visible: this idea was the driving force behind revolutionary France… Discover the history of the Saintes column, erected in honor of the conquest of French liberty and inaugurated on July 14, 1791!

L’événement Visite La colonne de la Liberté Saintes a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge