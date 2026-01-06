Visite La colonne de la Liberté RDV square Goulebeneze Saintes
RDV square Goulebeneze Place Blair Saintes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-03-19 15:00:00
2026-03-19
Rendre la Liberté visible cette idée anime toute la France révolutionnaire… Découvrez l’histoire de la colonne de Saintes, érigée en l’honneur de la conquête de la liberté française et inaugurée le 14 juillet 1791 !
RDV square Goulebeneze Place Blair Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 92 34 26
English :
Making Liberty visible: this idea was the driving force behind revolutionary France… Discover the history of the Saintes column, erected in honor of the conquest of French liberty and inaugurated on July 14, 1791!
