Visite – La Friche culturelle Mellinet, nantes, Nantes

Visite – La Friche culturelle Mellinet Vendredi 5 juin, 12h30 nantes Loire-Atlantique

visite gratuite, ouverte aux adhérent·es de l’Ardepa et de la Maison de l’architecture sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T12:30:00+02:00 – 2026-06-05T14:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T12:30:00+02:00 – 2026-06-05T14:00:00+02:00

Au coeur du « hameau des Chalâtres », l’un des deux bâtiments de casernements a entamé sa mue. Le futur équipement de la ville de Nantes accueillera des activités artistiques et culturelles pluridisciplinaires (musique, danse et arts), réunissant des espaces de création, de travail et de convivialité.

Le projet proposé par l’agence nantaise TITAN cherche ainsi à concilier préservation d’un patrimoine militaire datant d’environ 1915 et adaptation à de nouveaux usages culturels contemporains. Afin d’accueillir des studios de danse et des espaces de répétition de musique, la réhabilitation implique d’importantes adaptations structurelles et acoustiques au sein de la volumétrie originelle ainsi conservée.

Une visite en présence de :

Mathieu Barré, architecte associé TITAN

Flavie Bouillard, architecte cheffe de projet chez TITAN

nantes 44000 nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/Y4kUBjFTmLoQcwUdA »}]

Sur le site de l’ancienne Caserne Mellinet, l’agence TITAN transforme un ancien bâtiment de casernement en un futur équipement culturel à destination des pratiques artistiques (musique et danse). visite chantier

TITAN