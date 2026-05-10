Visite – La lumière dans les oeuvres Musée des beaux-arts Rennes Dimanche 17 mai, 15h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

Découvrez le rôle de la lumière dans les œuvres de la collection permanente du Musée des beaux-arts de Rennes !

Découvrez le rôle de la lumière dans les œuvres de la collection permanente du Musée des beaux-arts de Rennes !

Situé Quai Zola, le site du Musée des beaux-arts de Rennes propose un panorama de l’histoire de l’art depuis l’Antiquité jusqu’à nos jours. Des expositions temporaires valorisent et complètent régulièrement les collections structurées autour de trois axes : un cabinet de curiosités enrichi au fil du temps, un fonds de peintures anciennes et un ensemble d’art moderne et contemporain.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-17T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-17T16:00:00.000+02:00

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02 23 62 17 45 mba-reservations@ville-rennes.fr https://mba.rennes.fr/

Musée des beaux-arts 20 Quai Emile Zola Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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