Visite : La métallurgie gabale – Transformer la matière, forger le quotidien à Anderitum, Musée et site archéologique de Javols, Peyre en Aubrac

Informations pratiques

Visite : La métallurgie gabale – Transformer la matière, forger le quotidien à Anderitum 18 – 20 septembre Musée et site archéologique de Javols Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T15:00:00+02:00

Anderitum est avant tout une ville de consommation, où la production répond aux besoins immédiats et locaux. Les recherches archéologiques révèlent une activité artisanale relativement modeste, attestée par la présence d’installations et d’objets caractéristiques.

La métallurgie occupait pourtant une place importante dans l’économie de la capitale et dans la vie quotidienne des Gabales. Outils, objets liés aux soins du corps, éléments de mobilier ou accessoires artisanaux témoignent de la diversité des usages du métal. Cette présentation invite à découvrir comment ces matériaux étaient produits, transformés et intégrés dans le quotidien de nos ancêtres.

Musée et site archéologique de Javols 177 Rue d’Andéritum, 48130 Peyre en Aubrac, France Peyre en Aubrac 48130 Javols Lozère Occitanie 0466428724 http://archeologie-javols.org Javols, est connu dans l’Antiquité, sous le nom d’Anderitum, capitale gallo-romaine des Gabales. C’est une des rares capitales de cités antiques à avoir échappé à l’urbanisation. Javols reste en effet un cas très rare de chef-lieu de cité ayant survécu comme village, sans subir de grosses modifications. Temples, thermes, rues et une place circulaire ont été identifiés. L’occupation du site s’étend entre la fin du Ie siècle avant J.-C. et la fin du IIIe siècle après J.-C. A 6km d’Aumont Aubrac et à proximité directe de l’autoroute. Accès par l’A75, sortie 35 Nord / 36 Sud, puis suivre les panneaux « Javols, site archéologique ». Parking gratuit.

Anderitum est une ville de « consommation », de production immédiate et de proximité. Les recherches montrent une activité artisanale modeste, attestée par la présence d’installations et d’objets de Et…

©Frédéric Nolleau, Oxygène