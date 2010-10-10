Visite La Vie Nocturne du Marais au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac

Saint-Just-Luzac

Visite La Vie Nocturne du Marais au Moulin des Loges

Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 21:00:00

fin : 2026-07-22 22:30:00

Date(s) :

2026-07-22

La Nature est pleine de surprises que nous ne percevons pas toujours. La nuit est notamment propice à la découverte de ce qui nous est caché le jour. Venez découvrir le marais pour en apprendre davantage sur la faune nocturne du site du Moulin des Loges.

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Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 13 05 moulin-des-loges@marennes-oleron.com

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English : Nightlife in the Marais tour at Moulin des Loges

Nature is full of surprises that we don’t always realize. In particular, night is the perfect time to discover things that are hidden from us during the day. Come and discover the marsh to learn more about the nocturnal fauna of the Moulin des Loges site.

L’événement Visite La Vie Nocturne du Marais au Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes