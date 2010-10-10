Visite La Vie Nocturne du Marais au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac
Visite La Vie Nocturne du Marais au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac mercredi 22 juillet 2026.
Saint-Just-Luzac
Visite La Vie Nocturne du Marais au Moulin des Loges
Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 21:00:00
fin : 2026-07-22 22:30:00
Date(s) :
2026-07-22
La Nature est pleine de surprises que nous ne percevons pas toujours. La nuit est notamment propice à la découverte de ce qui nous est caché le jour. Venez découvrir le marais pour en apprendre davantage sur la faune nocturne du site du Moulin des Loges.
.
Route de Mauzac Moulin des Loges Saint-Just-Luzac 17320 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 27 13 05 moulin-des-loges@marennes-oleron.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Nightlife in the Marais tour at Moulin des Loges
Nature is full of surprises that we don’t always realize. In particular, night is the perfect time to discover things that are hidden from us during the day. Come and discover the marsh to learn more about the nocturnal fauna of the Moulin des Loges site.
L’événement Visite La Vie Nocturne du Marais au Moulin des Loges Saint-Just-Luzac a été mis à jour le 2026-04-18 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes
À voir aussi à Saint-Just-Luzac (Charente-Maritime)
- Circuit pédestre, côté Saint Just Saint-Just-Luzac Charente-Maritime 1 mai 2026
- Don du Sang St-Just-Luzac Salle au Mitan des Marais Saint-Just-Luzac 12 mai 2026
- Théâtre La Guinguette à Mimi Salle Au Mitan des Marais Saint-Just-Luzac 28 juin 2026
- Démonstrations de meunerie au Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac 14 juillet 2026
- Nuit des Etoiles Moulin des Loges Route de Mauzac Saint-Just-Luzac 15 juillet 2026