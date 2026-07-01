Visite : le secret des œuvres restaurées, Musée Fabre, Montpellier

Informations pratiques

Visite : le secret des œuvres restaurées 19 et 20 septembre Musée Fabre Hérault

Gratuit. Dans la limite de 25 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:45:00+02:00 – 2026-09-19T12:15:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Cette visite aborde la documentation numérique d’une sélection d’œuvres d’art restaurées. Admirez le résultat bluffant !

À partir de 11 ans.

Musée Fabre 39 Boulevard de Bonnes Nouvelles, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie 0467148300 https://www.museefabre.fr Riches collections de peintures de toutes les écoles : œuvres italiennes des XVIe et des XVIIe siècles, beaux tableaux espagnols et flamands, l’école hollandaise est représentée par ses meilleurs maîtres, mais la place prépondérante est occupée par la peinture française du XVIIIe siècle et du début du XIXe siècle. Collection de dessins italiens et français du XVIIe au XIXe siècle. Sculptures bronzes, céramique italienne et française. Tramway lignes 1, 2 stations Comédie et Corum, ligne 4 station Corum.

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« Le couronnement de Sainte Agnès entourée des scènes de sa vie », Anonyme allemand, 1519, huile sur bois, imagerie scientifiques réalisées par le Centre Interrégional de Conservation et Restauration du Patrimoine © Propriété de l’Archevêché de Montpellier