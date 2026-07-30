Visite Les Journées Européennes du Patrimoine Mille Plateaux CCN La Rochelle La Rochelle

Informations pratiques

La Rochelle

Visite Les Journées Européennes du Patrimoine

Mille Plateaux CCN La Rochelle 18 rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Fer de lance de la reconquête catholique de la ville de La Rochelle au XVII° siècle, la chapelle Fromentin — Centre Chorégraphique National — fait dialoguer son passé religieux avec la danse contemporaine, faisant vibrer le lieu entre corps et esprit.

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Mille Plateaux CCN La Rochelle 18 rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com

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English :

As the spearhead of the Catholic reconquest of the city of La Rochelle in the 17th century, the Fromentin Chapel—now the National Choreographic Center—creates a dialogue between its religious past and contemporary dance, bringing the space to life through the interplay of body and spirit.

L’événement Visite Les Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle