Visite Les Journées Européennes du Patrimoine Mille Plateaux CCN La Rochelle La Rochelle
dimanche 20 septembre 2026 · Mille Plateaux CCN La Rochelle · La Rochelle
Informations pratiques
La Rochelle
Visite Les Journées Européennes du Patrimoine
Mille Plateaux CCN La Rochelle 18 rue du Collège La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 18:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Fer de lance de la reconquête catholique de la ville de La Rochelle au XVII° siècle, la chapelle Fromentin — Centre Chorégraphique National — fait dialoguer son passé religieux avec la danse contemporaine, faisant vibrer le lieu entre corps et esprit.
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Mille Plateaux CCN La Rochelle 18 rue du Collège La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 00 46 contact@milleplateauxlarochelle.com
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English :
As the spearhead of the Catholic reconquest of the city of La Rochelle in the 17th century, the Fromentin Chapel—now the National Choreographic Center—creates a dialogue between its religious past and contemporary dance, bringing the space to life through the interplay of body and spirit.
L’événement Visite Les Journées Européennes du Patrimoine La Rochelle a été mis à jour le 2026-07-30 par Communauté d’Agglomération de La Rochelle
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