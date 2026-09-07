Visite : Les trésors aromatiques sauvages, Jardin de Terre d’ADELES, Pessac
dimanche 20 septembre 2026 · Jardin de Terre d'ADELES · Pessac
Informations pratiques
Visite : Les trésors aromatiques sauvages Dimanche 20 septembre, 15h30 Jardin de Terre d’ADELES Gironde
Gratuit. Jauge limitée.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Les plus beaux trésors du jardin sont parfois les plus discrets…
Le jardin de Terre d’ADELES regorge de plantes aromatiques sauvages que l’on croise souvent sans les remarquer. Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs multiples vertus et laissez-vous surprendre par leurs usages parfois insoupçonnés.
Prolongez cette parenthèse végétale autour d’une tisane à partager.
Proposition de l’association Terre d’ADELES.
Jardin de Terre d’ADELES 36 avenue de Magellan, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]
Les plus beaux trésors du jardin sont parfois les plus discrets…
© Terre d’ADELES
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