Visite : Les trésors aromatiques sauvages, Jardin de Terre d’ADELES, Pessac

Informations pratiques

Visite : Les trésors aromatiques sauvages Dimanche 20 septembre, 15h30 Jardin de Terre d’ADELES Gironde

Gratuit. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les plus beaux trésors du jardin sont parfois les plus discrets…

Le jardin de Terre d’ADELES regorge de plantes aromatiques sauvages que l’on croise souvent sans les remarquer. Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs multiples vertus et laissez-vous surprendre par leurs usages parfois insoupçonnés.

Prolongez cette parenthèse végétale autour d’une tisane à partager.

Proposition de l’association Terre d’ADELES.

Jardin de Terre d’ADELES 36 avenue de Magellan, 33600 Pessac Pessac 33600 France Alouette Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0557936540 »}, {« type »: « email », « value »: « culture@mairie-pessac.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://billetterie.pessac.fr »}]

Les plus beaux trésors du jardin sont parfois les plus discrets…

© Terre d’ADELES