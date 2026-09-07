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Visite : Les trésors aromatiques sauvages, Jardin de Terre d’ADELES, Pessac

dimanche 20 septembre 2026 · Jardin de Terre d'ADELES · Pessac

Visite : Les trésors aromatiques sauvages, Jardin de Terre d’ADELES, Pessac

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Jardin de Terre d'ADELES
Adresse
36 avenue de Magellan, 33600 Pessac
Ville
33600 Pessac
Département
Gironde
Tarif
Gratuit. Jauge limitée.

Visite : Les trésors aromatiques sauvages Dimanche 20 septembre, 15h30 Jardin de Terre d’ADELES Gironde

Gratuit. Jauge limitée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T15:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Les plus beaux trésors du jardin sont parfois les plus discrets…

Le jardin de Terre d’ADELES regorge de plantes aromatiques sauvages que l’on croise souvent sans les remarquer. Apprenez à les reconnaître, découvrez leurs multiples vertus et laissez-vous surprendre par leurs usages parfois insoupçonnés.
Prolongez cette parenthèse végétale autour d’une tisane à partager.
Proposition de l’association Terre d’ADELES.

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Les plus beaux trésors du jardin sont parfois les plus discrets…

© Terre d’ADELES

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