Visite L’essence des collections : Collection Durand-Dessert, Les sommets de l’art himalayen, Hôtel des ventes Drouot, Paris

Informations pratiques

Visite L’essence des collections : Collection Durand-Dessert, Les sommets de l’art himalayen 19 et 20 septembre Hôtel des ventes Drouot Paris

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:15:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:15:00+02:00 – 2026-09-20T14:45:00+02:00

L’Hôtel Drouot

L’Hôtel Drouot sera ouvert les 19 et 20 septembre de 11h à 18h, en entrée libre, et proposera une sélection particulièrement séduisante d’expositions et de ventes aux enchères qui vous feront voyager dans l’atelier d’artistes illustres comme Camille Claudel ou Edgar Degas, dans l’intimité d’une star de renommée internationale – qui sera dévoilée en septembre –, dans les souvenirs d’un Paris mythique et insolite, ou encore dans le panthéon de la chanson française et de ses icônes.

De multiples opportunités de découvrir notre institution mythique en célébrant tous les patrimoines…

La visite

Dès les années 1980, Liliane et Michel Durand-Dessert, galeristes de référence spécialisés dans l’art conceptuel et les avant-gardes internationales, étendent leur regard aux arts lointains, notamment ceux de l’Himalaya. Au-delà de leur valeur ethnographique, ils y reconnaissent une radicalité formelle et une puissance plastique proche de la création contemporaine.

Ils réunissent ainsi une remarquable collection de près de 160 œuvres, principalement originaires du Népal. Masques, sculptures votives et figures protectrices témoignent de croyances et traditions rituelles dont la sculpture est le vecteur dans ces cultures orales et assure une médiation entre les mondes visible et invisible.

Serge Reynes, expert de la vente, vous fera partager l’engouement du couple de collectionneurs pour ces pièces qui séduisent par leur épure, leur force expressive et leur étonnante modernité.

Maison de ventes : Millon

Intervenant : Serge Reynes, expert

Hôtel des ventes Drouot 9 rue Drouot 75009 Paris Paris 75009 Paris 9e Arrondissement Paris Île-de-France 01 48 00 20 00 http://www.drouot.com https://www.facebook.com/drouotparis?fref=ts;https://twitter.com/Drouot?lang=fr;http://www.instagram.com/drouot_paris;https://fr.pinterest.com/Drouot_;https://www.linkedin.com/organization/7007323 [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/1993592637244?aff=oddtdtcreator »}] Drouot est la plus grande place mondiale de vente aux enchères publiques, historiquement implantée à Paris et regroupant 75 maisons de vente affiliées. Bénéficiant d’une expertise mondialement reconnue, Drouot constitue un modèle unique. S’adressant à tous, des néophytes aux connaisseurs les plus exigeants, Drouot accueille près de 900 ventes aux enchères annuelles, offrant l’opportunité d’acquérir près de 300 000 lots constitués de pièces exclusives.

Visite guidée

© Millon