Informations pratiques

Concarneau

Visite l’Heure de l’archi

Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 14:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Avant de devenir le Musée de la Pêche, le bâtiment a connu plusieurs vies. Le service patrimoine de la Ville et le Musée de la Pêche vous proposent de les découvrir lors d’une visite à deux voix de l’ancienne chapelle au musée aujourd’hui en travaux, vous parcourrez plusieurs siècles d’histoire et d’usages.

RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes

Réservation conseillée / durée 1h

En partenariat avec Le Musée de la Pêche .

Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English :

L’événement Visite l’Heure de l’archi Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA