Visite l’Heure de l’archi Concarneau
samedi 19 septembre 2026 · Concarneau
Informations pratiques
Concarneau
Visite l’Heure de l’archi
Maison du Patrimoine Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Avant de devenir le Musée de la Pêche, le bâtiment a connu plusieurs vies. Le service patrimoine de la Ville et le Musée de la Pêche vous proposent de les découvrir lors d’une visite à deux voix de l’ancienne chapelle au musée aujourd’hui en travaux, vous parcourrez plusieurs siècles d’histoire et d’usages.
RDV Maison du Patrimoine Logis des Gardes
Réservation conseillée / durée 1h
En partenariat avec Le Musée de la Pêche .
Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18
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English :
L’événement Visite l’Heure de l’archi Concarneau a été mis à jour le 2026-08-24 par OTC CCA
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