Visite : l’heure de l’archi, Maison du Patrimoine de Concarneau, Concarneau

Informations pratiques

Visite : l’heure de l’archi Samedi 19 septembre, 14h30 Maison du Patrimoine de Concarneau Finistère

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T15:30:00+02:00

Avant de devenir le Musée de la Pêche, le bâtiment a connu plusieurs vies.

Le service patrimoine de la Ville et le Musée de la Pêche vous proposent de les découvrir lors d’une visite à deux voix : de l’ancienne chapelle au musée aujourd’hui en travaux, vous parcourrez plusieurs siècles d’histoire et d’usages.

Maison du Patrimoine de Concarneau Ville Close-Tour du Gouverneur 2, rue Vauban, 29900, Concarneau Concarneau 29900 Finistère Bretagne 02 98 50 37 18 https://www.concarneau.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie-mp.concarneau.fr/activite/45/ »}, {« owner »: {« uid »: 4907315, « type »: « agenda »}, « lastProcessedAt »: « 2026-08-28T17:19:21.991Z », « data »: [{« eventDuration »: 60, « bookingContact »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « response »: {« passId »: 433732856, « isPending »: false, « addressId »: 1047813}, « venueId »: 151931, « description »: « linked desc », « bookingEmail »: « maison.patrimoine@concarneau.fr », « category »: « VISITE_GUIDEE », « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:19:21.750Z », « duo »: true}, {« priceCategories »: [{« price »: 0, « label »: « Tarif unique », « id »: 0}], « response »: {« priceCategories »: [{« passId »: 2559916, « id »: 0}]}, « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:19:21.836Z »}, {« response »: {« dates »: [{« passId »: 484066328, « id »: 1}]}, « dates »: [{« quantity »: 30, « priceCategoryId »: 0, « timingId »: 1789821000000, « id »: 1}], « operation »: « create », « appliedAt »: « 2026-08-28T17:19:21.991Z »}], « service »: « passCulture », « type »: « link », « value »: « https://passculture.app/offre/433732856 »}]

Avant de devenir le Musée de la Pêche, le bâtiment a connu plusieurs vies.

©Musée de la pêche, Ville de Concarneau