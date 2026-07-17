Visite libre : Adrien Fregosi – Les Moyens du bord, Musée international des arts modestes (MIAM), Sète

Informations pratiques

Visite libre : Adrien Fregosi – Les Moyens du bord 19 et 20 septembre Musée international des arts modestes (MIAM) Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Exposition « Adrien Fregosi, Les Moyens du bord », du 11 avril 2026 au 7 mars 2027

Le MIAM, Musée international des arts modestes, présente une exposition monographique consacrée à Adrien Fregosi (1980-2024). L’artiste a travaillé à Sète durant les dix dernières années de sa vie, où il a développé une œuvre prolifique et profondément poétique, à la fois fragile et puissante, douce et grave.

Son travail prend racine dans la pratique du dessin et se nourrit des cultures alternatives, du graffiti au fanzinat. Adrien Fregosi a également mené des expérimentations plastiques originales et développé des motifs narratifs reconnaissables et attachants.

L’exposition retrace la manière dont la vie, avec ses joies et ses turbulences, a nourri la pratique de l’artiste, et réciproquement. Elle met en lumière une démarche fondée sur le dialogue avec les pratiques d’autrui et sur la création d’une œuvre ouverte, accueillante et cathartique.

Plusieurs artistes, amis et modèles sont ainsi présentés aux côtés d’Adrien Fregosi, dessinant une généalogie à la fois artistique et intime de son œuvre.

Musée international des arts modestes (MIAM) 23 quai du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 34200 Sète Sète 34200 Hérault Occitanie 04 99 04 76 44 http://www.miam.org https://www.facebook.com/pages/Mus%C3%A9e-International-des-Arts-Modestes/103984836320932;https://twitter.com/mediationmiam Ouvert en 2000, le MIAM est un laboratoire ouvert aux artistes de toutes générations et de tous horizons. Ce musée fait des créations marginales ou périphériques, le cœur de sa réflexion, et favorise la circulation entre culture savante et culture populaire, ouvert sur le monde et ses multiples réalités. Autoroute : A9 sortie Balaruc, Sète, Mèze, Frontignan. Train : gare de Sète.

Exposition Adrien Fregosi – Les Moyens du bord 11/04/2026-07/03/2027)

©MIAM