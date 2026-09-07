Visite libre, Ambassade d’Italie, Paris

Informations pratiques

Visite libre Samedi 19 septembre, 10h00 Ambassade d’Italie Paris

sur inscription préalable

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Visite libre des salons de la Résidence de l’Ambassade (rez-de-chaussée, premier étage et jardin). D’une durée d’environ 45 minutes, la visite suit un parcours balisé. Outre une brochure de présentation historico-artistique téléchargeable à l’aide d’un Qr-code sur smartphone, des panneaux seront disponibles dans les salons tout au long de la visite.

Ambassade d’Italie 47 rue de Varenne 75007 Paris Paris 75007 Quartier Saint-Thomas-d’Aquin Paris Île-de-France 01 49 54 03 00 https://ambparigi.esteri.it/fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/lambassade-ditalie-ouvre-ses-portes-journees-europeennes-du-patrimoine-2026-1 »}] Construit entre 1732 et 1733 par l’architecte français Jean-Sylvain Cartaud, l’hôtel de La Rochefoucauld-Doudeauville abrite l’Ambassade d’Italie depuis 1937. L’hôtel est connu aussi sous le nom d’Hôtel de Boisgelin, en mémoire de l’archevêque qui l’a habité à la fin du XVIIIe siècle.

En vertu d’un accord unique entre les deux pays datant de 1936, l’Ambassade d’Italie en France et l’Ambassade de France en Italie ont respectivement pour siège l’Hôtel de la Rochefoucauld-Doudeauville à Paris et Palazzo Farnese à Rome. Les deux capitales sont également unies par un lien exceptionnel, gravé dans la célèbre devise « Seul Paris est digne de Rome ; seul Rome est digne de Paris ». Une devise qui est au cœur du jumelage exclusif entre Rome et Paris, dont nous célébrons cette année le soixante-dixième anniversaire.

Parmi les prestigieux salons de l’Ambassade d’Italie figurent le salon chinois, la petite bibliothèque, la « Sala Guardi », avec une suite de peintures de Gianantonio Guardi, et le Théâtre sicilien, véritable joyau du rococo sicilien provenant du Palais Butera, à Palerme, et datant du XVIIIe siècle.

Des œuvres d’art et du design italiens contemporains sont également à l’honneur dans les salons de la Résidence dans le cadre d’un programme de valorisation et de promotion de la création contemporaine italienne et du Made in Italy.

Visite libre des salons

© Ambasciata d’Italia a Parigi