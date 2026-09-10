Visite libre au sein de l’hôtel de ville : la salle du Conseil Municipal, Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite libre au sein de l’hôtel de ville : la salle du Conseil Municipal 19 et 20 septembre Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T13:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

À l’époque du tribunal implanté ici (1822-1842), ce lieu était la salle d’audience de la cour d’assises. Lors de l’installation de l’hôtel de ville au milieu du XIXe siècle, il devient salle des fêtes et reçoit un décor adapté à cette fonction.

La salle du conseil, n’a en fait acquis cette nouvelle fonction qu’en 1985. Il devenait en effet nécessaire d’installer le conseil municipal dans une salle plus vaste que la salle des Maires, le nombre de conseillers municipaux s’étant considérablement accru (45 personnes).

C’est pourquoi d’imporants travaux permirent de refaire l’éclairage, de procéder à l’isolation acoustique, d’installer une sonorisation, un mobilier adapté et d’aménager la scène, toujours existante. En 2007, la salle du conseil fut rénovée par le service architecture de la Ville.

Hôtel de Ville de Chalon-sur-Saône 3 place de l’Hôtel de Ville, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Présentation d’ouvrages par l’université pour tous de Bourgogne.

© Ville de Chalon-sur-Saône