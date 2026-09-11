Visite libre avec document de l’Îlot 8 de Renée Gailhoustet : un matrimoine en résistance, Ilot 8 à Saint-Denis, Saint-Denis

Informations pratiques

Visite libre avec document de l’Îlot 8 de Renée Gailhoustet : un matrimoine en résistance Dimanche 20 septembre, 10h00 Ilot 8 à Saint-Denis Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite avec parcours d’orientation en accès libre.

Ilot 8 à Saint-Denis Place Jean Jaurès Saint Denis Saint-Denis 93200 Grand Centre Ville Seine-Saint-Denis Île-de-France 06 81 92 53 14 [{« link »: « mailto:ami.es.de.lilot8@orange.fr »}] Le centre-ville populaire de Saint-Denis se construit au quotidien, et y habiter se défend sur le long terme. Découvrez cette architecture audacieuse — entre passages, escaliers publics et Promenade Haute — sur les traces de la lutte des Dionysien·nes pour un logement populaire et digne. Métro ligne 13 Basilique de Saint-Denis à1mn

Visite libre avec parcours d’orientation en autonomie

©Isabel Concheiro