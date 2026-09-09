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Visite libre : Bouffard fête les journées du patrimoine, Association des commerçants de la rue Bouffard, Bordeaux

samedi 19 septembre 2026 · Association des commerçants de la rue Bouffard · Bordeaux

Visite libre : Bouffard fête les journées du patrimoine, Association des commerçants de la rue Bouffard, Bordeaux

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Association des commerçants de la rue Bouffard
Adresse
Rue Bouffard, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Gratuit.

Visite libre : Bouffard fête les journées du patrimoine Samedi 19 septembre, 11h30 Association des commerçants de la rue Bouffard Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine architectural et historique de la rue Bouffard, l’une des plus belles rues de Bordeaux, à travers un parcours exceptionnel conçu pour cette journée et inspiré du livre Anatomie d’une rue de Bordeaux.
Les enfants pourront également participer à une chasse au trésor patrimoniale.

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026

Association des commerçants de la rue Bouffard Rue Bouffard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le patrimoine architectural et historique de la rue Bouffard, l’une des plus belles de Bordeaux, grâce à un parcours exceptionnel mis en place pour cette journée, inspiré du livre Anatomie…

©Quitterie Torlet

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