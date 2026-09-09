Visite libre : Bouffard fête les journées du patrimoine, Association des commerçants de la rue Bouffard, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre : Bouffard fête les journées du patrimoine Samedi 19 septembre, 11h30 Association des commerçants de la rue Bouffard Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Découvrez le patrimoine architectural et historique de la rue Bouffard, l’une des plus belles rues de Bordeaux, à travers un parcours exceptionnel conçu pour cette journée et inspiré du livre Anatomie d’une rue de Bordeaux.

Les enfants pourront également participer à une chasse au trésor patrimoniale.

—

Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux

#JEPMBX2026

Association des commerçants de la rue Bouffard Rue Bouffard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine

Découvrez le patrimoine architectural et historique de la rue Bouffard, l’une des plus belles de Bordeaux, grâce à un parcours exceptionnel mis en place pour cette journée, inspiré du livre Anatomie…

©Quitterie Torlet