Visite libre : Bouffard fête les journées du patrimoine, Association des commerçants de la rue Bouffard, Bordeaux
samedi 19 septembre 2026 · Association des commerçants de la rue Bouffard · Bordeaux
Informations pratiques
Visite libre : Bouffard fête les journées du patrimoine Samedi 19 septembre, 11h30 Association des commerçants de la rue Bouffard Gironde
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T11:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Découvrez le patrimoine architectural et historique de la rue Bouffard, l’une des plus belles rues de Bordeaux, à travers un parcours exceptionnel conçu pour cette journée et inspiré du livre Anatomie d’une rue de Bordeaux.
Les enfants pourront également participer à une chasse au trésor patrimoniale.
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Un évènement Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux
#JEPMBX2026
Association des commerçants de la rue Bouffard Rue Bouffard, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
Découvrez le patrimoine architectural et historique de la rue Bouffard, l’une des plus belles de Bordeaux, grâce à un parcours exceptionnel mis en place pour cette journée, inspiré du livre Anatomie…
©Quitterie Torlet
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