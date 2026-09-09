Visite libre : campus historique en musique !, Université de Bordeaux – campus Victoire, Bordeaux

Informations pratiques

Visite libre : campus historique en musique ! Samedi 19 septembre, 18h00 Université de Bordeaux – campus Victoire Gironde

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’université de Bordeaux s’associe à l’Opéra National de Bordeaux et ouvre les portes du campus historique de la Victoire pour la Nuit des escaliers.

En visite libre ou guidée, découvrez l’histoire et le patrimoine architectural de ce lieu emblématique. Empruntez l’escalier d’honneur, traversez les amphithéâtres historiques et admirez les mosaïques ainsi que la cour cachée.

Une ambiance musicale surprise accompagnera les visiteurs tout au long de la soirée.

Des visites guidées sont proposées à 18h30, 19h30 et 20h30. Inscription sur place, dans la limite des places disponibles.

Durée de la visite : 30 minutes.

Un événement des Journées européennes du patrimoine et du matrimoine à Bordeaux.

#JEPMBX2026

Université de Bordeaux – campus Victoire 3 ter place de la victoire 33000 Bordeaux Bordeaux 33076 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.u-bordeaux.fr/campus/decouvrir-les-campus/campus-victoire

A l’occasion des journées du patrimoine, l’université de Bordeaux s’associe à l’Opéra National de Bordeaux et ouvre les portes du campus historique de la Victoire pour la Nuit des escaliers.

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