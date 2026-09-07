Visite libre : château de la Gosselinière, Château de la Gosselinière, Sainte-Verge

dimanche 20 septembre 2026 · Château de la Gosselinière · Sainte-Verge

Informations pratiques

Visite libre : château de la Gosselinière Dimanche 20 septembre, 10h00 Château de la Gosselinière Deux-Sèvres

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découverte du parc et des extérieurs du château.

Château de la Gosselinière 45 rue de la Gosselinière, 79100 Sainte-Verge Sainte-Verge 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Découverte du parc et des extérieurs du château.

©ville de Thouars