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Visite libre, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon

samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de musique et de danse de Lyon · Lyon

Visite libre, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Conservatoire de musique et de danse de Lyon
Adresse
3 Quai Chauveau, 69009 Lyon, France
Ville
69009 Lyon
Département
Rhône

Visite libre Samedi 19 septembre, 10h00 Conservatoire de musique et de danse de Lyon Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Visites libres, chasse au trésor, happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant·es

Conservatoire de musique et de danse de Lyon 3 Quai Chauveau, 69009 Lyon, France Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472192626 http://www.cnsmd-lyon.fr
Visites libres, chasse au trésor, happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant·es

© Vincent Delesvaux

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