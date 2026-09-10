AGENDA · Lyon
Visite libre, Conservatoire de musique et de danse de Lyon, Lyon
samedi 19 septembre 2026 · Conservatoire de musique et de danse de Lyon · Lyon
Informations pratiques
Visite libre Samedi 19 septembre, 10h00 Conservatoire de musique et de danse de Lyon Rhône
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Visites libres, chasse au trésor, happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant·es
Conservatoire de musique et de danse de Lyon 3 Quai Chauveau, 69009 Lyon, France Lyon 69009 Vaise Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472192626 http://www.cnsmd-lyon.fr
Visites libres, chasse au trésor, happenings musicaux et dansés proposés par les étudiant·es
© Vincent Delesvaux
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