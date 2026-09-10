Visite libre – Conserver les livres de la bibliothèque – avec Claire Lathière et Audrey Mazeyrie, chargées d’études documentaires, Musée national Adrien Dubouché, Limoges

Informations pratiques

Visite libre – Conserver les livres de la bibliothèque – avec Claire Lathière et Audrey Mazeyrie, chargées d’études documentaires 19 et 20 septembre Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine

La bibliothèque du musée vous ouvre ses portes. Observez les mesures de conservation préventive que les chargées d’étude documentaires mettent en place pour préserver les trésors littéraires et artistiques qu’elle contient.

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Samedi 19 et dimanche 20 septembre, bibliothèque ouverte de 10h à 12h et de 14h à 17h

Effectif de la pièce : 17 participants en simultané

Visite gratuite, sans réservation

Musée national Adrien Dubouché 8bis Place Winston Churchill Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05.55.33.08.50 https://www.musee-adriendubouche.fr/ https://www.facebook.com/mnadlimoges;https://www.instagram.com/mnadlimoges/;https://www.linkedin.com/company/mus%C3%A9e-national-adrien-dubouch%C3%A9 Dans un espace dédié aux techniques de fabrication, le musée présente des machines et des outils liés aux savoirs-faire porcelainiers qui ont fait la renommée de Limoges dans le monde.

Les collections permanentes offrent ensuite un panorama complet de l’histoire de la porcelaine de Limoges jusqu’à la création contemporaine. Le musée est ouvert tous les jours, sauf le mardi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h45. Fermetures execptionnelles le 25 décembre et le 1er janvier.

La bibliothèque du musée vous ouvre ses portes à l’occasion des Journées européennes du patrimoine ! #JEP2026

© Musée national Adrien Dubouché