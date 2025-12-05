Visite libre de la Basilique du Sacré Cœur, Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble, Grenoble

Informations pratiques

Visite libre de la Basilique du Sacré Cœur 19 et 20 septembre Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez la basilique du Sacré-Cœur à votre rythme et laissez-vous émerveiller par son architecture, ses vitraux et son atmosphère unique. Pour enrichir votre visite, un livret et un audioguide sont disponibles en français et en anglais, afin de vous accompagner tout au long de votre découverte.

Basilique du Sacré-Cœur de Grenoble 4 rue Emile Gueymard 38000 Grenoble Grenoble 38000 Polygone Scientifique Isère Auvergne-Rhône-Alpes 04 38 03 84 30 https://sacrecoeur38.fr/ https://www.facebook.com/sacrecoeurgrenoble/;https://www.instagram.com/basilique_sacre_coeur_grenoble/ La basilique du Sacré-Cœur de Grenoble est un édifice religieux emblématique, construit au début du XXᵉ siècle.

Elle se distingue par son architecture de style néo-byzantin et ses magnifiques vitraux qui illuminent son intérieur.

Située au cœur de Grenoble, elle fait partie du patrimoine historique et culturel de la ville. La basilique du Sacré-Cœur est située face à la gare de Grenoble, ce qui la rend très facile d’accès. Elle est desservie par les lignes de tram A et B (arrêt Gares), ainsi que par de nombreuses lignes de bus (C1, C5, C11, C12, C13, C14, 84, 86, N93 et X08). La gare SNCF de Grenoble se trouve à seulement quelques mètres de l’entrée. Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR), avec un accès en fauteuil roulant en autonomie.

Découvrez la basilique du Sacré-Cœur à votre rythme et laissez-vous émerveiller par son architecture, ses vitraux et son atmosphère unique. Pour enrichir votre visite, un livret et un audioguide sont…

©Vincent Grebille