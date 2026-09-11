Visite libre de la Basilique Notre-Dame de Gray, Basilique Notree-Dame de Gray, Gray

Informations pratiques

Visite libre de la Basilique Notre-Dame de Gray 19 et 20 septembre Basilique Notree-Dame de Gray Haute-Saône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:00:00+02:00

Venez participer à une visite libre de la Basilique Notre-Dame de Gray, Découvrez cet édifice remarquable du dernier gothique comtois, reconstruit entre 1478 et 1559. Admirez sa belle architecture, ses voûtes élancées et son porche néogothique.

Basilique Notree-Dame de Gray Place de la Sous-préfecture, 70100 Gray Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté

Venez participer à une visite libre de la Basilique Notre-Dame de Gray, Découvrez cet édifice remarquable du dernier gothique comtois, reconstruit entre 1478 et 1559. Admirez sa belle architecture,…

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