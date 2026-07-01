Visite libre de la basilique Notre-Dame des Tables, Basilique Notre-Dame des Tables, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de la basilique Notre-Dame des Tables 19 et 20 septembre Basilique Notre-Dame des Tables Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement la basilique Notre-Dame des Tables et prenez le temps d’admirer son architecture, son mobilier et les éléments remarquables de son décor.

Basilique Notre-Dame des Tables Place Notre Dame, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie https://www.cathedrale-montpellier.fr/la-basilique-notre-dame-des-tables Édifice de style baroque.

Visite libre de la basilique.

©paroisse cathédrale