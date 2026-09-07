Visite libre de la bibliothèque Smith-Lesouëf, Bibliothèque Smith-Lesouëf, Fondation des Artistes, Nogent-sur-Marne

Informations pratiques

Visite libre de la bibliothèque Smith-Lesouëf 19 et 20 septembre Bibliothèque Smith-Lesouëf, Fondation des Artistes Val-de-Marne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La visite libre permettra de découvrir l’édifice qui a ouvert ses portes au public en 1919 sous le nom de « Bibliothèque Smith-Lesouëf » et qui sera occupé par la Bibliothèque nationale de France jusque dans les années 1980, date du déménagement des collections vers les réserves centrales.

Le bâtiment conserve, aujourd’hui, les livres des anciens résidents de la Maison nationale des artistes, ainsi qu’un ensemble de meubles et objets d’art (miniatures, meubles, santons, dessins ou sculptures) d’Auguste Lesouëf, déposé en 2019 à la Fondation des Artistes par la Bibliothèque nationale de France.

Bibliothèque Smith-Lesouëf, Fondation des Artistes 14 bis rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne Nogent-sur-Marne 94130 Port sous la Lune Val-de-Marne Île-de-France 0145635902 https://www.fondationdesartistes.fr/lieu/bibliotheque/ Située au 14 bis de la rue Charles VII de Nogent-sur-Marne, la Bibliothèque Smith-Lesouëf a été édifiée entre 1913 et 1917 à la demande des sœurs Smith, afin de pouvoir y accueillir les collections de leur oncle bibliophile, Auguste Leouëf. Édifiée pendant la Première guerre mondiale par les sœurs Smith, dernières occupantes et légataires du domaine, la bibliothèque révèle derrière son étroite façade une architecture impressionnante, mêlant boiseries anciennes et grandes verrières modernes. Outre ces décors historiques, près de deux cents œuvres anciennes collectionnées par le bibliophile Auguste Lesouëf, ainsi qu’une sélection des tableaux de Madeleine Smith et de ses professeurs, Jean-Jacques Henner et Ottilie Roederstein y sont présentées.

La Bibliothèque Smith-Lesouëf, classée Maison des illustres RER A station Nogent-sur-Marne

RER E station Nogent-Le Perreux

Métro ligne 1 station Château de Vincennes puis 114 arrêt Sous-Préfecture

Station Velib : N°41302

Visite libre

Fondation des Artistes