Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre, Cathédrale Saint-Pierre, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de la cathédrale Saint-Pierre 19 et 20 septembre Cathédrale Saint-Pierre Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Découvrez librement l’intérieur de la cathédrale Saint-Pierre et prenez le temps d’admirer son architecture, son mobilier et les éléments remarquables de son décor.

Cathédrale Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie La cathédrale Saint-Pierre a été édifiée au XIVe siècle, dès 1364. Remaniée aux siècles suivants, elle a été agrandie au XIXe siècle, au niveau du transept et du chœur actuels. Elle présente un style gothique méridional. Elle est mitoyenne de la faculté de médecine. À l’origine, c’était l’église du monastère-collège Saint-Benoît, occupé par les moines bénédictins. Elle est devenue cathédrale, siège de l’évêque, en 1536.

Propriété de l’État, elle est classée au titre des Monuments historiques depuis 1906 et le ministère des Beaux-Arts en a la charge depuis 1912. Elle est entretenue et restaurée aujourd’hui par les services de la DRAC d’Occitanie. La paroisse est l’affectataire des lieux. Tram ligne 1 et 4. Parking Arceaux, Pitot.

Visite libre de l’intérieur de la Cathédrale

©GVdH