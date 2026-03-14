Visite libre de la chapelle, Chapelle de la Léproserie Saint-Lazare, Gisors

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle 19 et 20 septembre Chapelle de la Léproserie Saint-Lazare Eure

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle de la Léproserie Saint-Lazare se situe à l’ouest de la ville, après le cimetière communal.

La léproserie de Gisors est fondée en 1210 par Jean de Gisors.

De 1998 à 2010, Dado (Miodrag Djuric) peintre monténégrin y a peint le Jugement Dernier. Approchez l’œuvre de l’artiste au travers d’une visite virtuelle à 360 degrés.

Chapelle de la Léproserie Saint-Lazare Route de Rouen, 27140 Gisors, France Gisors 27140 Eure Normandie 0232276063 https://www.ville-gisors.fr/la-leproserie [{« type »: « link », « value »: « https://www.ville-gisors.fr/preparer-votre-visite »}] La léproserie de Gisors est fondée en 1210 par Jean de Gisors. Ce noble donne des terres agricoles pour que les lépreux puissent subvenir à leurs besoins. Une chapelle déjà existante est rattachée au domaine. Des bâtiments agricoles et de vie sont construits.

Visites guidées sur demande auprès de l’Office de Tourisme, à partir de 10 personnes et jusqu’à 20 personnes maximum.

La chapelle de la Léproserie Saint-Lazare se situe à l’ouest de la ville, après le cimetière communal.

©Ville de Gisors