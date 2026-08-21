Visite libre de la chapelle de Kerarden, Chapelle de Kerarden, Séné

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle de Kerarden 19 et 20 septembre Chapelle de Kerarden Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre d’une chapelle du 19e siècle au cœur du village de Kerarden, proposée par l’association des Amis de Kerarden

Chapelle de Kerarden Route du Prato, 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne

Visite libre d’une chapelle du 19e siècle

©Ville de Séné