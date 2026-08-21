AGENDA · Séné
Visite libre de la chapelle de Kerarden, Chapelle de Kerarden, Séné
samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Kerarden · Séné
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle de Kerarden 19 et 20 septembre Chapelle de Kerarden Morbihan
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Visite libre d’une chapelle du 19e siècle au cœur du village de Kerarden, proposée par l’association des Amis de Kerarden
Chapelle de Kerarden Route du Prato, 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne
Visite libre d’une chapelle du 19e siècle
©Ville de Séné
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