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Visite libre de la chapelle de Kerarden, Chapelle de Kerarden, Séné

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de Kerarden · Séné

Visite libre de la chapelle de Kerarden, Chapelle de Kerarden, Séné

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de Kerarden
Adresse
Route du Prato, 56860 Séné
Ville
56860 Séné
Département
Morbihan

Visite libre de la chapelle de Kerarden 19 et 20 septembre Chapelle de Kerarden Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre d’une chapelle du 19e siècle au cœur du village de Kerarden, proposée par l’association des Amis de Kerarden

Chapelle de Kerarden Route du Prato, 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne
Visite libre d’une chapelle du 19e siècle

©Ville de Séné

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