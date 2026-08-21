Visite libre de la chapelle Sainte-Anne, Chapelle Sainte-Anne, Séné, Séné

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle Sainte-Anne 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Anne, Séné Morbihan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Visite libre de cette chapelle du 20e siècle située au carrefour d’anciens villages de pêcheurs, proposée par l’association des Amis de la chapelle de Bellevue

Chapelle Sainte-Anne, Séné rue de Bellevue 56860 Séné Séné 56860 Morbihan Bretagne https://patrimoine.ti-anna.bzh/fr/patrimoines/religieux/chapelle-de-bellevue/ https://patrimoine.bzh/gertrude-diffusion/dossier/IA56006406

Visite libre de cette chapelle du 20e siècle

©Ville de Séné