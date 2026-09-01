Visite libre de la chapelle de l’Ortial | Journées du Patrimoine Chemin de la chapelle Rots

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Visite libre de la chapelle de l’Ortial | Journées du Patrimoine

Chemin de la chapelle Chapelle de l’Ortial Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Isolée dans un pré, la chapelle de l’Ortial du XIIIe s. est dédiée à Notre-Dame. Citée pour la première fois en 1291 sous le nom de l’Ortiei, puis au XVIIIe s. sous celui de l’Ortias, voire de l’Otya…

Isolée dans un pré, la chapelle de l’Ortial du XIIIe s. est dédiée à Notre-Dame. Citée pour la première fois en 1291 sous le nom de l’Ortiei, puis au XVIIIe s. sous celui de l’Ortias, voire de l’Otya dans le dialecte courant, elle était autrefois entourée des bâtiments du fief Siméon dont plus rien n’est visible. Son origine remonte au moins au milieu du XII s., mais le bâtiment actuel, entièrement gothique, date de la fin du XIIIe s. Jusqu’en 1937, la chapelle sert de lieu de sépulture à la famille de Billy qui en était propriétaire. Le petit clocher à l’arcade a été détérioré par de récentes tempêtes notamment celle de 1999. Néanmoins, il a pu être rénové ainsi que la chapelle grâce à l’énergie de ses propriétaires et de son association de sauvegarde. .

Chemin de la chapelle Chapelle de l’Ortial Rots 14980 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Visite libre de la chapelle de l’Ortial | Journées du Patrimoine

Tucked away in a meadow, the 13th-century Ortial Chapel is dedicated to Our Lady. It was first mentioned in 1291 under the name “l’Ortiei,” then in the 18th century as “l’Ortias,” or perhaps even “l’Otya”?

L’événement Visite libre de la chapelle de l’Ortial | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer