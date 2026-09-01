Visite libre du lavoir du Vivier | Journées du Patrimoine Sentier du vivier Rots

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Rots

Visite libre du lavoir du Vivier | Journées du Patrimoine

Sentier du vivier Lavoir Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Le lavoir, 1880, sente du Vivier Le cours de la Mue, qui prend naissance à Cheux à la “ fontaine des Romains ”, alimente quatre fontaines et lavoirs de Rots la fontaine bénie ou Benest, bénite par saint Germain au VIème siècle, la fontaine Saint-Ouen.

“Le lavoir, 1880, sente du Vivier Le cours de la Mue, qui prend naissance à Cheux à la “ fontaine des Romains ”, alimente quatre fontaines et lavoirs de Rots la fontaine bénie ou Benest, bénite par saint Germain au VIème siècle, la fontaine Saint-Ouen, qui porte le nom du saint qui a créé au VIIème siècle un pèlerinage à Rots, la fontaine de Courcelles, utilisée pour le rouis­sage du chanvre et du lin, et le lavoir du Vivier. Celui-ci est situé près de la voie de la Brecque-Hal­ley, à la sortie du parc du château.”

Les lavoirs ont une histoire riche et fascinante, étroitement liée à l’évolution des pratiques d’hygiène, à la vie sociale et à l’urbanisme en Europe, notamment en France. Voici les grandes étapes de leur histoire

Origines et développement

Antiquité Les premiers lavoirs publics apparaissent dans les civilisations antiques (Rome, Grèce), souvent sous forme de bassins alimentés par des sources ou des aqueducs. Ils servaient autant à laver le linge qu’à se laver.

Moyen Âge Avec la chute de l’Empire romain, les lavoirs disparaissent progressivement. Le linge est lavé dans les rivières, les fontaines ou les abreuvoirs, ce qui pose des problèmes d’hygiène et de pollution.

L’essor des lavoirs publics (XVIIe–XIXe siècles)

XVIIe siècle En France, les premières ordonnances royales encouragent la construction de lavoirs pour améliorer l’hygiène publique et éviter les épidémies.

XIXe siècle C’est l’âge d’or des lavoirs. La loi française de 1851 impose à chaque commune de plus de 500 habitants d’avoir un lavoir public. C’est l’âge d’or des lavoirs. Sous le Second Empire, des milliers de lavoirs sont construits dans les villes et les villages. Ils deviennent des lieux de sociabilité féminine, où les lavandières se retrouvent pour travailler et échanger.

Architecture Les lavoirs sont souvent couverts, avec des bassins en pierre ou en béton, et un toit pour protéger les lavandières des intempéries. Certains sont alimentés par des sources naturelles, d’autres par des réseaux d’eau courante.

Déclin et patrimoine (XXe–XXIe siècles)

Début XXe siècle L’arrivée de l’eau courante dans les foyers et des machines à laver rend les lavoirs obsolètes. Beaucoup sont abandonnés ou détruits.

Années 1970–2000 Une prise de conscience patrimoniale conduit à la restauration de nombreux lavoirs, qui deviennent des symboles du patrimoine rural et industriel.

Aujourd’hui Les lavoirs sont souvent des lieux de mémoire, des sites touristiques ou des espaces culturels. Certains sont encore utilisés pour des animations ou des fêtes locales.

Symbolique et héritage

Lieu de vie Les lavoirs étaient bien plus que des lieux de lavage. Ils sont des espaces de solidarité féminine, où l’on échange des nouvelles, des conseils, et parfois des ragots. Ils jouent un rôle social majeur dans les villages.

Patrimoine En France, de nombreux lavoirs sont classés ou inscrits aux monuments historiques, témoignant de leur importance dans l’histoire sociale et architecturale. .

Sentier du vivier Lavoir Rots 14980 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Visite libre du lavoir du Vivier | Journées du Patrimoine

The washhouse, 1880, Sente du Vivier: The River Mue, which rises in Cheux at the ‘Fontaine des Romains’, feeds four fountains and washhouses in Rots: the ‘Fontaine Bénie’ or ‘Benest’, blessed by Saint Germain in the 6th century, and the Saint-Ouen fountain.

L’événement Visite libre du lavoir du Vivier | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer