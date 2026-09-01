Visite libre de la grange aux dîmes | Journées du Patrimoine Rue de la Grange aux dîmes Rots

Informations pratiques

Rots

Visite libre de la grange aux dîmes | Journées du Patrimoine

Rue de la Grange aux dîmes Grange aux dîmes Rots Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

D’après le cadastre napoléonien de Rots, l’ancien manoir Saint-Ouen, tout proche de l’église, comprenait autour d’une cour quadrangulaire le manoir lui-même, la grange aux dîmes, divers bâtiments d’exploitation agricole et vers l’église une mare.

D’après le cadastre napoléonien de Rots, l’ancien manoir Saint-Ouen, tout proche de l’église, comprenait autour d’une cour quadrangulaire le manoir lui-même, la grange aux dîmes, divers bâtiments d’exploitation agricole et vers l’église une mare.

La Grange aux Dîmes est le bâtiment le plus important de cet ensemble. La partie la plus ancienne, pouvant remonter au XIIIe siècle, est une grande nef rectangulaire orientée de sud-ouest en nord-est entre deux hauts pignons et campée au dehors de contreforts à ressauts en glacis avec lamier ; au centre de son mur goutterot sud-ouest, est percée l’unique porte cochère, précédée d’un porche (démoli semble-t-il après l’arrêté de protection !). Cette partie très homogène a été agrandie au nord-ouest par une ancienne

charretterie, cette partie est privée.

Comme dîmeresse, l’abbaye de Saint Ouen de Rouen, avait construit une très grande grange dîmière. (Vers 980, Richard sans Peur, duc de Normandie donne à l’abbaye de Saint Ouen de Rouen, la villa qui s’appelle Rots avec toute la terre qui en dépend.)

Cette grange est située au cœur d’un ensemble constitué de l’église Saint Ouen, la ferme du Colombier, au centre du quartier de l’église, dans un environnement foncier particulièrement préservé. .

Rue de la Grange aux dîmes Grange aux dîmes Rots 14980 Calvados Normandie +33 2 31 26 50 54

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English : Visite libre de la grange aux dîmes | Journées du Patrimoine

According to the Napoleonic land register for Rots, the former Saint-Ouen manor house, situated very close to the church, comprised, arranged around a quadrangular courtyard, the manor house itself, the tithe barn, various farm buildings and, towards the church, a pond.

L’événement Visite libre de la grange aux dîmes | Journées du Patrimoine Rots a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer