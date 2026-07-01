Visite libre de la chapelle des Pénitents blancs de Montpellier, Chapelle des Pénitents Blancs, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle des Pénitents blancs de Montpellier 18 – 20 septembre Chapelle des Pénitents Blancs Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Visite libre de la chapelle des Pénitents blancs de Montpellier

Découvrez librement la chapelle des Pénitents blancs et l’avancée du programme de restauration, désormais visible par le public.

Chapelle des Pénitents Blancs 14 Rue Jacques Coeur, 34000 Montpellier, France Montpellier 34000 Centre Hérault Occitanie https://www.montpellier-tourisme.fr/sejourner/loisirs-et-activites/patrimoine-et-musees/tout-le-patrimoine-musees-monuments/chapelle-des-penitents-blancs-montpellier-fr-3835184 La chapelle Sainte-Foy, située tout près de la Place de la comédie, est aujourd’hui la propriété de la Confrérie des Pénitents blancs.

A l’intérieur, un exceptionnel plafond peint ainsi qu’une décoration en bois doré la firent surnommer la « Sixtine du Languedoc ».

Sainte-Foy fut vraisemblablement fondée au XIIe siècle, le long du Camin Roumieu, chemin des pélerins de Saint-Jacques de Compostelle. La chapelle a été détruite vers 1561 lors de la guerre opposant les Catholiques et les Protestants.Le terrain servit alors de cimetière à ciel ouvert. Puis, en 1623, elle fut rendue aux Pénitents blancs qui la reconstruisirent. Tramway : Ligne 1 – arrêt Comédie.

Visite libre de la chapelle des Pénitents blancs de Montpellier et de l’avancée du programme de restauration désormais visible.

©GVdH