Visite libre de la chapelle des pénitents bleus à Montpellier, Chapelle des Pénitents Bleus, Montpellier
vendredi 18 septembre 2026 · Chapelle des Pénitents Bleus · Montpellier
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle des pénitents bleus à Montpellier 18 – 20 septembre Chapelle des Pénitents Bleus Hérault
Entrée en libre participation. Accès en fonction de la jauge du lieu.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
À la chapelle des Pénitents bleus de Montpellier, des visites commentées sont proposées à la demande.
Des concerts de chants sacrés et une heure d’orgue viendront également ponctuer la découverte du lieu.
Horaires à définir.
Chapelle des Pénitents Bleus 11 rue des Etuves 34000 Montpellier Montpellier 34062 Centre Hérault Occitanie 04 67 60 68 09 Chapelle de la confrérie des pénitents bleus de Montpellier, construite au milieu du 19ème siècle style néo gothique. Crucifixion en marbre du 18ème siècle. Orgue Puget 1891. Surnommée chapelle de Sainte Rita présence de plus de 1000 exvotos. Vitraux en mémoire de Rainier III de Monaco. Tram ligne 1 & ligne 2 arrêt Comédie
Tram ligne 3 & ligne 4 arrêt Observatoire
Tram ligne 5 arrêt Gambetta St-Denis
Visite commentée à la demande. Concerts de chants sacrés et heure d’orgue ( horaires à définir)
©Charles URSULE/Pénitents Bleus Montpellier
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