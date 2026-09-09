Visite libre de la chapelle des Sœurs Auxiliatrices, Chapelle des sœurs auxiliatrices, Paris

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle des Sœurs Auxiliatrices Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle des sœurs auxiliatrices Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite libre de la chapelle des Soeurs Auxiliatrices.

Chapelle des sœurs auxiliatrices 16 rue Saint-Jean-Baptiste de La Salle 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France 01 53 69 61 00 http://www.auxiliatrices.fr Chapelle construite de 1873 à 1876 et rénovée en 2002. De style néo-byzantin, elle est en forme de croix grecque avec abside. Dôme couvert de tuiles vernissées encadré de quatre anges de bronze qui sonnent de la trompette aux quatre points cardinaux. Métro Vanneau et Duroc, bus 70 et 39 (arrêt Vanneau St Romain)

Visite libre

©Auxiliatrices