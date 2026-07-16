Visite libre de la chapelle et du cloître des religieuses du Bon Sauveur d’Alby, Fondation Bon Sauveur Alby, Albi

Informations pratiques

Visite libre de la chapelle et du cloître des religieuses du Bon Sauveur d’Alby 19 et 20 septembre Fondation Bon Sauveur Alby Tarn

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Visite de la chapelle et du cloître

Accompagné par les membres bénévoles de l’association APAPA, découvrez l’histoire de la chapelle et du cloître de la communauté des religieuses.

Construite en 1846, la chapelle est un édifice de style néoclassique. Elle conserve un mobilier liturgique en bois de grande qualité, finement travaillé, évoquant une véritable œuvre d’orfèvrerie.

Le cloître attenant, édifié en brique entre 1850 et 1862, séduit par ses arcades en plein cintre et son charme préservé. À chaque extrémité, un socle surmonté de vases décoratifs ponctue l’ensemble, tandis que le jardin à la française offre un véritable havre de paix.

La chapelle et le cloître ont conservé leur lustre et leur magnificence. Ils sont exceptionnellement ouverts à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Fondation Bon Sauveur Alby 7 rue Lavazière, 81000 Albi Albi 81000 Tarn Occitanie +33 6 11 57 89 30 En entrant dans la Fondation Bon Sauveur d’Alby, depuis la rue Lavazière, par la porte monumentale coiffée d’un tympan représentant Jésus bénissant des enfants, ou depuis le boulevard du Lude, le visiteur est immédiatement saisi par l’ampleur des bâtiments et l’harmonie du site.

Ici, point d’austérité : les perspectives s’ouvrent sur des parterres soignés, qui mettent en valeur la beauté de l’ensemble architectural. En déambulant le long des allées, on découvre, depuis l’entrée administrative de l’établissement, l’entrée de l’actuelle maison de retraite, non visitable, prolongée par son magnifique cloître, visible depuis la chapelle.

Ce bâtiment est couronné d’une balustrade en pierre de taille, ponctuée à chaque extrémité d’un socle surmonté d’un vase de pierre finement sculpté. Le parcours se poursuit entre différents bâtiments emblématiques, parmi lesquels la rotonde et les anciens édifices de la fondation, avant d’arriver au château du Lude. En contrebas se trouve le musée d’art asilaire, apparenté à l’art brut.

Face au château se dressent la grande chapelle et le cloître, ouverts au public à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Visite gratuite à l’occasion des Journées européennes du patrimoine dans le respect des lieux (nous sommes dans l’enceinte d’un hôpital psychiatrique toujours en activité)

Visite de la chapelle et du cloître accompagné par les membres bénévoles de l’association APAPA qui seront là pour renseigner sur l’histoire des lieux.

©APAPA (HB)