Visite libre de la chapelle | Journées du Patrimoine Rue de l’église Saint-Manvieu-Norrey

Informations pratiques

Saint-Manvieu-Norrey

Visite libre de la chapelle | Journées du Patrimoine

Rue de l’église Chapelle seigneuriale Saint-Manvieu-Norrey Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Visite libre avec documents de la chapelle seigneuriale du XVIII ème s. qui était accolée à l’église de Saint Manvieu. Bombardée en juin 1944, elle n’a pas été reconstruite. Il subsiste de belles pierres sculptées. L’accès à la crypte est possible. Il s’y trouve la 1ère pierre de la construction.

Visite libre avec documents de la chapelle seigneuriale du XVIII ème s. qui était accolée à l’église de Saint Manvieu. Bombardée en juin 1944, elle n’a pas été reconstruite. Il subsiste de belles pierres sculptées. L’accès à la crypte est possible. Il s’y trouve la 1ère pierre de la construction. Des éléments architecturaux ont été sauvés et sont visibles à l’église de Saint Manvieu située en haut de la rue. .

Rue de l’église Chapelle seigneuriale Saint-Manvieu-Norrey 14740 Calvados Normandie +33 2 31 80 01 99

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English : Visite libre de la chapelle | Journées du Patrimoine

Self-guided tour with information on the 18th-century seigneurial chapel, which was attached to the church of Saint Manvieu. Bombed in June 1944, it was not rebuilt. Some fine carved stones remain. The crypt is accessible. The foundation stone of the building can be found there.

L’événement Visite libre de la chapelle | Journées du Patrimoine Saint-Manvieu-Norrey a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer