Visite libre de la Chapelle Notre Dame de Béconne, La Chapelle de Notre Dame de Béconne, Roche-Saint-Secret-Béconne
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle de Notre Dame de Béconne · Roche-Saint-Secret-Béconne
Informations pratiques
Visite libre de la Chapelle Notre Dame de Béconne 19 et 20 septembre La Chapelle de Notre Dame de Béconne Drôme
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de la chapelle.
La Chapelle de Notre Dame de Béconne 26770 Roche-Saint-Secret-Béconne Roche-Saint-Secret-Béconne 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes La Chapelle de Béconne.
Citée dans le pouillé du diocèse de Die comme datant du XIVe s., la chapelle Notre-Dame-de-Béconne appelée aussi » Notre-Dame-de-l’Annonciation » ou » Notre-Dame-de-la-Fistule « , réputée autrefois pour ses guérisons miraculeuses, reste un lieu de pèlerinage le lundi de Pâques. Présence parking
Visite libre de la chapelle.
© Erwin VANDEN BERGHEN
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