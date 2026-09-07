Visite libre de la chapelle restaurée, Chapelle de Carces, Lauzerte
dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle de Carces · Lauzerte
Informations pratiques
Visite libre de la chapelle restaurée Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle de Carces Tarn-et-Garonne
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Visite libre de la chapelle restaurée.
Chapelle de Carces 82110 Lauzerte Lauzerte 82110 Tarn-et-Garonne Occitanie 06 08 41 40 13 Eglise paroissiale depuis ses origines au XIII ième siècle et jusqu’à ce qu’elle soit supplantée par Cadamas au XIXième, elle rassemblait des fidèles des deux communes limitrophes : Lauzerte et Bouloc Soyez prudent : si vous venez de Lauzerte en voiture (par la D2 direction Montaigu-de-Quercy), il n’est pas facile de s’engager dans le chemin qui mène à la chapelle, il est préférable de faire un petit détour pour y arriver dans le sens inverse !
Visite libre de la Chapelle restaurée
©Mairie de Lauzerte 82110
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