Visite libre de la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux, Collégiale Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-Champagne
samedi 19 septembre 2026 · Collégiale Notre-Dame-en-Vaux · Châlons-en-Champagne
Informations pratiques
Visite libre de la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux 19 et 20 septembre Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Marne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
Véritable témoin de la transition entre l’art roman et l’art gothique, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, reconnaissable dans le ciel châlonnais à ses deux flèches monumentales, révèle aux visiteurs une architecture singulière et des vitraux majestueux.
Collégiale Notre-Dame-en-Vaux 1 Place Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33768724051 https://chalons.catholique.fr/stetienne La collégiale Notre-Dame-en-Vaux est sans aucun doute l’un des édifices les plus impressionnants de Châlons-en-Champagne. Avec ses flèches, visibles à des dizaines de kilomètres, elle s’impose comme l’un des monuments qui illustrant le riche patrimoine chalonnais. Labellisée par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ne manquez pas de vous y arrêter pour découvrir cette perle du Patrimoine Mondial.
Véritable témoin de la transition entre l’art roman et l’art gothique, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, reconnaissable dans le ciel châlonnais à ses deux flèches monumentales, révèle aux visiteurs…
© Ville de Châlons
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