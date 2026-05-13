Visite libre de la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux, Collégiale Notre-Dame-en-Vaux, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite libre de la Collégiale Notre-Dame-en-Vaux 19 et 20 septembre Collégiale Notre-Dame-en-Vaux Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T08:00:00+02:00 – 2026-09-19T10:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Véritable témoin de la transition entre l’art roman et l’art gothique, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, reconnaissable dans le ciel châlonnais à ses deux flèches monumentales, révèle aux visiteurs une architecture singulière et des vitraux majestueux.

Collégiale Notre-Dame-en-Vaux 1 Place Notre-Dame, 51000 Châlons-en-Champagne, France Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est +33768724051 https://chalons.catholique.fr/stetienne La collégiale Notre-Dame-en-Vaux est sans aucun doute l’un des édifices les plus impressionnants de Châlons-en-Champagne. Avec ses flèches, visibles à des dizaines de kilomètres, elle s’impose comme l’un des monuments qui illustrant le riche patrimoine chalonnais. Labellisée par l’UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, ne manquez pas de vous y arrêter pour découvrir cette perle du Patrimoine Mondial.

Véritable témoin de la transition entre l’art roman et l’art gothique, la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, reconnaissable dans le ciel châlonnais à ses deux flèches monumentales, révèle aux visiteurs…

© Ville de Châlons