Visite libre de la crypte de l’ancienne église Saint-Léger, Ancienne église Saint-Léger, Saint-Maixent-l’École
dimanche 20 septembre 2026 · Ancienne église Saint-Léger · Saint-Maixent-l'École
Informations pratiques
Visite libre de la crypte de l’ancienne église Saint-Léger Dimanche 20 septembre, 10h00 Ancienne église Saint-Léger Deux-Sèvres
Gratuit.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Descendez dans la crypte de l’ancienne abbaye, un remarquable espace datant du VIIe siècle. Sa salle est divisée en deux par une rangée de trois puissants piliers, supportant des arcs-doubleaux des XIIe et XIIIe siècles. Au fond de la crypte, une abside abrite deux sarcophages mérovingiens aujourd’hui vides.
Au fil de la visite, vous pourrez observer des vestiges de peintures murales représentant notamment des feuillages et des fruits, un évêque, un abbé bénissant ainsi qu’un aigle noir.
Les murs de la crypte conservent également de nombreux graffitis, précieux témoignages laissés par des soldats américains de passage durant la Première Guerre mondiale.
Ancienne église Saint-Léger 1 Imp. des Trois Marchands, 79400 Saint-Maixent-l’École, France Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Une fois arrivé en bas des esacliers, la salle de cette crypte du VIIè siècle est séparée en deux par une rangée de trois puissants piliers d’où partent des arcs-doubleaux des XIle et XIIle siècles. …
©DR
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