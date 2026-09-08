Visite libre de la Maison du Gouverneur, Maison du Gouverneur, Dinan
samedi 19 septembre 2026 · Maison du Gouverneur · Dinan
Informations pratiques
Visite libre de la Maison du Gouverneur 19 et 20 septembre Maison du Gouverneur Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00
La Maison du Gouverneur
Bel exemple de l’architecture en pan des 15ème et 16ème siècles, la Maison du Gouverneur témoigne des marchands dinannais mais aussi de l’activité économique qui caractérisait alors le port et les faubourgs de Dinan.
Venez découvrir l’exposition d’Anne José Galliano
Maison du Gouverneur 24, rue du Petit Fort, 22100 Dinan, Côtes d’Armor Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00089126;http://www.dinan.fr/57-0-1450/les-expositions-d-ete Maison à pans de bois.
Maison dite du Gouverneur ou Ancien château Ganne : classement par arrêté du 10 mars 1938
La Maison du Gouverneur
Cl. Service Patrimoines, Ville de Dinan
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