Visite libre de la maison et des jardins de Claude Monet, Maison et jardins de Claude Monet, Giverny

Visite libre de la maison et des jardins de Claude Monet 6 et 7 juin Maison et jardins de Claude Monet Eure

13€ adultes, 7€ (7-17 ans et étudiants), 6€ personnes en situation de handicap, gratuit (<7 ans, demandeurs d'emploi et bénéficiaires des minima sociaux). Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00 Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 - 2026-06-07T18:00:00+02:00

Visite libre de la Maison et des jardins de Claude Monet.

Maison et jardins de Claude Monet 84 rue Claude Monet, 27620 Giverny, France Giverny 27620 Eure Normandie +33232512821 http://www.claudemonetgiverny.fr La propriété où Claude Monet a vécu de 1883 à 1926 est devenue la Fondation Claude Monet de Giverny. On peut y voir sa précieuse collection d’estampes japonaises et le vaste atelier des Nymphéas qui abrite la Boutique. Les jardins ont été reconstitués à l’identique. Devant la maison, le Clos Normand, propose du printemps à l’automne la palette changeante d’une peintre jardinier “fou de fleurs”. Plus bas, formé par une dérivation de l’Epte, le jardin d’eau avec son célèbre pont japonais, ses glycines, ses azalées, son étang est un écrin de ciel et d’eau qui donna naissance à l’univers pictural des Nymphéas.

Visite libre de la Maison et des jardins de Claude Monet.

©maisonetjardinsdeclaudemonetgiverny