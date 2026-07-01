Visite libre de la Maison Saint-Joseph, Maison Saint-Joseph, Châlons-en-Champagne

Informations pratiques

Visite libre de la Maison Saint-Joseph 19 et 20 septembre Maison Saint-Joseph Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

La visite libre vous permettra d’admirer la chapelle et son mur de gloire, les différentes ailes voûtées d’ogives du cloître, l’aile en pan de bois et la porte Saint-Benoit dans le jardin.

Maison Saint-Joseph 1 Rue Saint-Joseph, 51000 Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est Le prieuré Saint-Joseph de Châlons a été fondé en 1614 comme dépendance urbaine de l’abbaye bénédictine d’Avenay. Son cloître est édifié en 1640, et sa chapelle reconstruite en 1706. En 1788, le prieuré est supprimé.

Les bâtiments accueillent successivement l’hospice Saint-Maur — rattaché à l’Hôtel-Dieu en 1846 —, une maison d’éducation pour les orphelins, puis une maison de retraite. Depuis 1995, l’ensemble bénéficie d’une inscription partielle au titre des Monuments historiques, incluant notamment les deux ailes du cloître.

La visite libre vous permettra d’admirer la chapelle et son mur de gloire, les différentes ailes voûtées d’ogives du cloître, l’aile en pan de bois et la porte Saint-Benoit dans le jardin.

© Ville de Châlons