Visite libre de la mosquée d’Agen, Mosquée d’Agen, Agen

Informations pratiques

Visite libre de la mosquée d’Agen 19 et 20 septembre Mosquée d’Agen Lot-et-Garonne

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez l’enceinte de la Grande Mosquée d’Agen lors d’une visite guidée.

Mosquée d’Agen 49 rue Jourdain, 47000 Agen Agen 47000 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 06 16 72 65 59 https://www.facebook.com/mosqueedagen/ Lieu de culte des musulmans de l’Agenais, la mosquée est un ancien entrepôt d’engrais racheté par les musulmans d’Agen et réhabilité en mosquée en 1998. L’intérieur de la salle de prière est orné de stucs arabo-musulmans. Parking privé (capacité 100 places).

Visite de l’enceinte de la grande mosquée d’Agen.