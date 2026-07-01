Visite libre de la muraille de la ville, Tour des Pins Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Visite libre de la muraille de la ville Samedi 19 septembre, 10h00 Tour des Pins Montpellier Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez le local et le square de la tour des Pins de Montpellier lors d’une visite consacrée à ce lieu patrimonial.

Tour des Pins Montpellier 12 Bd Henri IV, 34000 Montpellier Montpellier 34060 Centre Hérault Occitanie Vestige restant de la commune clôture médiévale de Montpellier Tramway 4 et 5, arrêt Albert 1er Jardin des Plantes

Visite du local et du square.

Sylvie Demaison ©