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Visite libre de la muraille de la ville, Tour des Pins Montpellier, Montpellier

samedi 19 septembre 2026 · Tour des Pins Montpellier · Montpellier

Visite libre de la muraille de la ville, Tour des Pins Montpellier, Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Tour des Pins Montpellier
Adresse
12 Bd Henri IV, 34000 Montpellier
Ville
34060 Montpellier
Département
Hérault
Tarif
Gratuit. Entrée libre.

Visite libre de la muraille de la ville Samedi 19 septembre, 10h00 Tour des Pins Montpellier Hérault

Gratuit. Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Découvrez le local et le square de la tour des Pins de Montpellier lors d’une visite consacrée à ce lieu patrimonial.

Tour des Pins Montpellier 12 Bd Henri IV, 34000 Montpellier Montpellier 34060 Centre Hérault Occitanie Vestige restant de la commune clôture médiévale de Montpellier Tramway 4 et 5, arrêt Albert 1er Jardin des Plantes
Visite du local et du square.

Sylvie Demaison ©

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