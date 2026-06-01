Visite libre de la salle Jacques Moisant de Brieux, Hôtel d’Escoville, Caen

Visite libre de la salle Jacques Moisant de Brieux 19 et 20 septembre Hôtel d’Escoville Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Faire connaitre l’Académie : son passé, ses femmes et hommes illustres et son activité actuelle.

Au premier étage, des membres de l’Académie seront ravis de vous accueillir et répondre à vos questions. Vous pourrez découvrir la salle Jacques Moisant de Brieux, dans laquelle seront présentés les membres illustres de notre académie et son histoire.

Hôtel d’Escoville 12 place Saint-Pierre, 14000 Caen Caen 14000 Calvados Normandie 02 31 86 14 16 https://www.academie-scabl-caen.com/ L’hôtel d’Escoville est un hôtel particulier construit sur la place Saint-Pierre, dans le centre-ville ancien de Caen, dans les années 1530 et reconstruit après la Seconde Guerre mondiale. Il a pu être appelé également par le passé hôtel de Valois. Il abrite l’Office du tourisme et accueille les conférences de l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen et de la société des Antiquaires.

Faire connaitre l’Académie : son passé, ses femmes et hommes illustres et son activité actuelle.

©Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Caen