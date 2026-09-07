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Visite libre de la synagogue de Chalon-sur-Saône, 10 rue de Germigny, Chalon-sur-Saône

dimanche 20 septembre 2026 · 10 rue de Germigny · Chalon-sur-Saône

Visite libre de la synagogue de Chalon-sur-Saône, 10 rue de Germigny, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
10 rue de Germigny
Adresse
10 rue de germigny 71100
Ville
71100 Chalon-sur-Saône
Département
Saône-et-Loire
Tarif
Entrée libre

Visite libre de la synagogue de Chalon-sur-Saône Dimanche 20 septembre, 09h30 10 rue de Germigny Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Découverte de la synagogue : histoire, judaïsme local et objets de culte
Lors de cette visite, vous pourrez explorer :

  • L’histoire de la synagogue
  • l’origine du judaïsme dans notre ville
  • la présentation des principaux objets de culte seront des thèmes abordés à la demande.

Une occasion unique de comprendre ce patrimoine culturel et spirituel.

10 rue de Germigny 10 rue de germigny 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté
Découvrez l’histoire de la synagogue de Chalon-sur-Saône

© comedi

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