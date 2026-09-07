Visite libre de la synagogue de Chalon-sur-Saône, 10 rue de Germigny, Chalon-sur-Saône

Informations pratiques

Visite libre de la synagogue de Chalon-sur-Saône Dimanche 20 septembre, 09h30 10 rue de Germigny Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:30:00+02:00 – 2026-09-20T14:30:00+02:00

Découverte de la synagogue : histoire, judaïsme local et objets de culte

Lors de cette visite, vous pourrez explorer :

L’histoire de la synagogue

l’origine du judaïsme dans notre ville

la présentation des principaux objets de culte seront des thèmes abordés à la demande.

Une occasion unique de comprendre ce patrimoine culturel et spirituel.

10 rue de Germigny 10 rue de germigny 71100 Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté

Découvrez l’histoire de la synagogue de Chalon-sur-Saône

© comedi