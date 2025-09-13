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AGENDA · Le Malzieu-Ville

Visite libre de la Tour de Bodon, Office de Tourisme Margeride en Gévaudan, Le Malzieu-Ville

samedi 19 septembre 2026 · Office de Tourisme Margeride en Gévaudan · Le Malzieu-Ville

Visite libre de la Tour de Bodon, Office de Tourisme Margeride en Gévaudan, Le Malzieu-Ville

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Office de Tourisme Margeride en Gévaudan
Adresse
315 boulevard Brun de Villeret 48140 Le Malzieu-Ville
Ville
48140 Le Malzieu-Ville
Département
Lozère
Tarif
Gratuit.

Visite libre de la Tour de Bodon 19 et 20 septembre Office de Tourisme Margeride en Gévaudan Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Partez à la découverte de la tour de Bodon, une ancienne tour de guet qui participait autrefois à la défense du Malzieu-Ville. Témoignage du riche passé médiéval de la cité, elle rappelle l’importance des fortifications qui protégeaient ses habitants.

Office de Tourisme Margeride en Gévaudan 315 boulevard Brun de Villeret 48140 Le Malzieu-Ville Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie
Partez à la découverte de la Tour de Bodon, ancienne tour de guet qui participaient autrefois à la défense du Malzieu-Ville. Témoignage du riche passé médiéval de la cité, elle rappelle l’importance…

©Laura Cachaldora

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