Visite libre de la Tour de Bodon, Office de Tourisme Margeride en Gévaudan, Le Malzieu-Ville

Informations pratiques

Visite libre de la Tour de Bodon 19 et 20 septembre Office de Tourisme Margeride en Gévaudan Lozère

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Partez à la découverte de la tour de Bodon, une ancienne tour de guet qui participait autrefois à la défense du Malzieu-Ville. Témoignage du riche passé médiéval de la cité, elle rappelle l’importance des fortifications qui protégeaient ses habitants.

Office de Tourisme Margeride en Gévaudan 315 boulevard Brun de Villeret 48140 Le Malzieu-Ville Le Malzieu-Ville 48140 Lozère Occitanie

Partez à la découverte de la Tour de Bodon, ancienne tour de guet qui participaient autrefois à la défense du Malzieu-Ville. Témoignage du riche passé médiéval de la cité, elle rappelle l’importance…

©Laura Cachaldora